Нарисовать векторный рисунок военного

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок434 просмотра

Требуется рисунок военного в таком стиле как в аттаче.

В портфолио обязательно иметь людей, нарисованных в таком стиле.

15 лет назад
Mandelbrot
Медняков 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

Alexey_st
Алексей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
15 лет назад
$255
1 день
Отлично выполненное задание, всё как просил. Рекомендую к сотрудничеству!
Еще раз спасибо огромное. Замечательный заказчик и очень приятный в общении человек. Даже не сомневайтесь, с Анатолием работать - просто удовольствие.

Заявки фрилансеров

Alexey_st
Алексей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
15 лет назад

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