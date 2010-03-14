Схема проезда для сайта

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Закрыт27 заявок366 просмотров

Есть сайт фирмы.

на сайте указан адрес.

нужно отрисовать красивую схему проезда с яндекса или гугла.

пример во вложении.

в асю и лчику не ломится.

15 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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