Требуеться сделать 11 рисунков. У кого получится, тот будет делать дальше книжку, т.е. проект проверочный. Итак, это для обучения реальной слабослышашей девочки, поэтому хотя все выполнено в форме простого яркого рисунка из детских книжек, ...
Схема проезда для сайта
Есть сайт фирмы.
на сайте указан адрес.
нужно отрисовать красивую схему проезда с яндекса или гугла.
пример во вложении.
в асю и лчику не ломится.
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