Нужно перегнать рисунок в вектор

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки180 просмотров

Приветствую. Необходимо к вечеру завтрашнего дня (вторник) перерисовать картинку в вектора под будущую печать на большой формат.

Также потребуется изменить цветовую раскраску некоторых элементов.

Просьба отмечаться людям, которые РЕАЛЬНО готовы выдержать сроки.

Спасибо.

15 лет назад
biotok
Влад 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Заказ был срочный и выполнен с максимальной скоростью. Сергей сделал свою работу отменно, потому смело рекомендую его как специалиста и ответственного сотрудника. Спасибо!
Хорошо поставленная задача, всегда на связи, оплата вовремя + бонус. Сотрудничеством очень доволен. Отличный заказчик, всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад