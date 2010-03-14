Приватно для Karviniya

Требуеться сделать 11 рисунков. У кого получится, тот будет делать дальше книжку, т.е. проект проверочный. Итак, это для обучения реальной слабослышашей девочки, поэтому хотя все выполнено в форме простого яркого рисунка из детских книжек, ...