Приватно для Karviniya

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужно нарисовать форму

15 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • 11 ситуационных рисунков для обучения детей

    $50

    Требуеться сделать 11 рисунков. У кого получится, тот будет делать дальше книжку, т.е. проект проверочный. Итак, это для обучения реальной слабослышашей девочки, поэтому хотя все выполнено в форме простого яркого рисунка из детских книжек, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка для сайта

    $10

    Нужен ре-дизайн шапки для сайта, возможно только рисунок без текста и всего остального, то, над чем необходимо работать приложено. Госорганизация, бюджет мизерный, оставим отзыв. Возможно долгосрочное сотрудничество и приоритет при выборе исполнителя более высокобюджетных проектов. ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно перегнать рисунок в вектор

    $50

    Приветствую. Необходимо к вечеру завтрашнего дня (вторник) перерисовать картинку в вектора под будущую печать на большой формат. Также потребуется изменить цветовую раскраску некоторых элементов. Просьба отмечаться людям, которые РЕАЛЬНО готовы выдержать сроки. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Стереокартинки

    Книжное изд-во (г. Ростов-на-Дону) ищет для сотрудничества дизайнера/художника, владеющего техникой создания стереограмм (стереокартинок, трехмерных изображений) Пример стереограмм: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1078911/). Условия сотрудничества обсуждаются дополнительно.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • План помещений (карта, схема)

    Офис - 3 кабинета, предбанник, 2 доп. кабинета. Есть нарисованный от руки план, надо придать нормальный серьезный вид. Можно реализовать поинтереснее - не просто вид сверху на подписанные квадратики, а например там стол, стул, тумба ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать лицо на основе фотографий

    В папке находятся 4 изображения 1.gif исходная картинка, на которой изображен человек. Другие 3 - фотки. Задача: на основе фоток нарисовать лицо на исходной картинке 1.gif Нужно, чтобы было похоже на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад