Создание иллюстрации, размер 198x161

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен18 заявок302 просмотра

Создание иллюстрации, размер 198x161.

Подробности при общении.

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

nadya_la
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$10
3 дня
Сделано!
Хороший заказчик. Знает чего хочет, подробно объясняет задание.

Заявки фрилансеров

nadya_la
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 отзывов
15 лет назад