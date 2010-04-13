Необходимо нарисовать теплоход с фотографии

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Завершен11 заявок424 просмотра

Необходимо нарисовать теплоход с фотографии.

В папке с заданием(zadanie.zip), фотографии теплохода, которого надо нарисовать, файл korabl.jpg, пример того, что хочется в итоге получить, причем теплоход надо нарисовать в той же проекции и под таким же углом, как в файле korabl.jpg.

Сначала нужен один рисунок, потом скорее всего нужно будет и другой рисунок нарисовать.

15 лет назад
rigo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Отлично справилась с поставленной задачей, быстро и очень качественно! Огромное ей спасибо за выполненную работу! Советую! Буду и впредь обращаться к ней!
Все было легко и непринужденно, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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