Здравствуйте! Необходимо проиллюстрировать и сверстать серию из четырнадцати аудиокниг к Л. Ф. Бауму о похождениях Страшилы, Дороти, Железного Дровосека и т. д. и о Изумрудном городе. Оплата за одну обложку 1600 р. Иллюстрации по мере ...
Необходимо нарисовать теплоход с фотографии
Необходимо нарисовать теплоход с фотографии.
В папке с заданием(zadanie.zip), фотографии теплохода, которого надо нарисовать, файл korabl.jpg, пример того, что хочется в итоге получить, причем теплоход надо нарисовать в той же проекции и под таким же углом, как в файле korabl.jpg.
Сначала нужен один рисунок, потом скорее всего нужно будет и другой рисунок нарисовать.
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