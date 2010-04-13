Необходимо нарисовать теплоход с фотографии.

В папке с заданием(zadanie.zip), фотографии теплохода, которого надо нарисовать, файл korabl.jpg, пример того, что хочется в итоге получить, причем теплоход надо нарисовать в той же проекции и под таким же углом, как в файле korabl.jpg.

Сначала нужен один рисунок, потом скорее всего нужно будет и другой рисунок нарисовать.