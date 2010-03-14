Карта радиопокрытия

Добрый день всем)

Для презентации нужна карта Украины с отмеченными городами вещания. Работы не много, но сделать ее надо в течении пары дней

Требования к иллюстрации:

Рисунок в bmp

На рисунке должны быть елементы:

-Политически-административная карта Украины (та,на которой области отмечены)

-Города из первого списка (вложение 1) должны быть отмечены на карте, подписаны, и отмечены прозрачными/затонированными кругами/ареолами несколько см в диаметре

-Города из второго списка (вложение 2) должны быть отмечены на карте, подписаны мельче, чем города из первого списка, и тоже отмечены (кругами,но меньшими или другими подходящими елементами) При этом не обязательно все города из второго списка отмечать на карте – они должны красиво окружать главный город,но не купчиться вокруг него.

Вся карта должна быть выполнена в стилистике рисунка во вложении.