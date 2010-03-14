Исходный сайт: www.forestall.ru Количество иконок: 15 Краткое тз: иконки на серо-градиентом фоне. к каждой дается тема. стиль примерно как тут http://yota.ru/ru/devices/centers/router/ (ролик внизу). но выделяющийся цвет зеленый, красный, синий (по 5каждый). ...
Карта радиопокрытия
Добрый день всем)
Для презентации нужна карта Украины с отмеченными городами вещания. Работы не много, но сделать ее надо в течении пары дней
Требования к иллюстрации:
Рисунок в bmp
На рисунке должны быть елементы:
-Политически-административная карта Украины (та,на которой области отмечены)
-Города из первого списка (вложение 1) должны быть отмечены на карте, подписаны, и отмечены прозрачными/затонированными кругами/ареолами несколько см в диаметре
-Города из второго списка (вложение 2) должны быть отмечены на карте, подписаны мельче, чем города из первого списка, и тоже отмечены (кругами,но меньшими или другими подходящими елементами) При этом не обязательно все города из второго списка отмечать на карте – они должны красиво окружать главный город,но не купчиться вокруг него.
Вся карта должна быть выполнена в стилистике рисунка во вложении.
Выбранный исполнитель
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