15 иллюстраций 70х70px. Стиль Веб 2.0.

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Закрыт12 заявок267 просмотров

Исходный сайт: www.forestall.ru

Количество иконок: 15

Краткое тз: иконки на серо-градиентом фоне. к каждой дается тема. стиль примерно как тут http://yota.ru/ru/devices/centers/router/ (ролик внизу). но выделяющийся цвет зеленый, красный, синий (по 5каждый).

Ориентация на: www.yota.ru, www.apple.com

От Вас:

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2. Цена за 1шт.

3. Сроки

Схожий пример во вложении.

15 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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