Требуеться сделать 11 рисунков. У кого получится, тот будет делать дальше книжку, т.е. проект проверочный. Итак, это для обучения реальной слабослышашей девочки, поэтому хотя все выполнено в форме простого яркого рисунка из детских книжек, ...
15 иллюстраций 70х70px. Стиль Веб 2.0.
Исходный сайт: www.forestall.ru
Количество иконок: 15
Краткое тз: иконки на серо-градиентом фоне. к каждой дается тема. стиль примерно как тут http://yota.ru/ru/devices/centers/router/ (ролик внизу). но выделяющийся цвет зеленый, красный, синий (по 5каждый).
Ориентация на: www.yota.ru, www.apple.com
От Вас:
1. Опыт работы
2. Цена за 1шт.
3. Сроки
Схожий пример во вложении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно нарисовать формуЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужен ре-дизайн шапки для сайта, возможно только рисунок без текста и всего остального, то, над чем необходимо работать приложено. Госорганизация, бюджет мизерный, оставим отзыв. Возможно долгосрочное сотрудничество и приоритет при выборе исполнителя более высокобюджетных проектов. ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется рисунок военного в таком стиле как в аттаче. В портфолио обязательно иметь людей, нарисованных в таком стиле.Завершен15 лет назад
- $50
Приветствую. Необходимо к вечеру завтрашнего дня (вторник) перерисовать картинку в вектора под будущую печать на большой формат. Также потребуется изменить цветовую раскраску некоторых элементов. Просьба отмечаться людям, которые РЕАЛЬНО готовы выдержать сроки. ...Завершен15 лет назад
Есть сайт фирмы. на сайте указан адрес. нужно отрисовать красивую схему проезда с яндекса или гугла. пример во вложении. в асю ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт15 лет назад
Книжное изд-во (г. Ростов-на-Дону) ищет для сотрудничества дизайнера/художника, владеющего техникой создания стереограмм (стереокартинок, трехмерных изображений) Пример стереограмм: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1078911/). Условия сотрудничества обсуждаются дополнительно.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт15 лет назад
Офис - 3 кабинета, предбанник, 2 доп. кабинета. Есть нарисованный от руки план, надо придать нормальный серьезный вид. Можно реализовать поинтереснее - не просто вид сверху на подписанные квадратики, а например там стол, стул, тумба ...Завершен15 лет назад
Максимально детализировано нарисовать цветы подарки и прочую ерунду, около 25 объектов. Примеры работ, желательно цветов, если нарисуете цветочек вообще шикарно. Жду.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт15 лет назад
Вопрос снят жду решения от выбраного дизайнера. пожалуйста прекратите переделывать картинку и скидывать варинат. исполнитель уже выбран.Завершен15 лет назад