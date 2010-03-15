Иллюстрирование серии аудиокниг к Л. Ф. Бауму

Здравствуйте! Необходимо проиллюстрировать и сверстать серию из четырнадцати аудиокниг к Л. Ф. Бауму о похождениях Страшилы, Дороти, Железного Дровосека и т. д. и о Изумрудном городе. Оплата за одну обложку 1600 р. Иллюстрации по мере поступления аудиоматериала. На сегодня записано три сказки и четвёртая готовится к записи. В случае Вашего согласия нам потребуется пробная иллюстрация на ТЗ, которое мы вышлем Вам в ответ на наше предложение. Мы хотели бы видеть серию в акварели (если возможно), но с сочными цветами (возможна компьютерная доработка). Главное, это правильный сюжет, добрые лица героев и узнаваемость серии. Ориентиром могут служить Кукрыниксы. Заранее благодарны за ответ. Писать можно на [email protected]