Здравствуйте! Необходимо проиллюстрировать и сверстать серию из четырнадцати аудиокниг к Л. Ф. Бауму о похождениях Страшилы, Дороти, Железного Дровосека и т. д. и о Изумрудном городе. Оплата за одну обложку 1600 р. Иллюстрации по мере ...