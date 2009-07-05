Требуется драматург для написания пьес для аудиопостановок.
- $100Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Режиссура аудиопьес. Опыт студийной работы с актёрами. Умение писать экспликации для звукорежиссёра. Опыт монтажа и сведения. Наличие обширной актёрской базы.Озвучивание2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $165
Требуется наполнить сайт иллюстрациями, текстами, аудио и прочим по заданному "шаблону", добавление страниц. Платформа Windows. Оговаривается последующая модерация. Опыт. Креатив.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $53
Здравствуйте! Необходимо проиллюстрировать и сверстать серию из четырнадцати аудиокниг к Л. Ф. Бауму о похождениях Страшилы, Дороти, Железного Дровосека и т. д. и о Изумрудном городе. Оплата за одну обложку 1600 р. Иллюстрации по мере ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $16
Требуются профессиональные актёры для записи аудиопостановок: исполнители характерных ролей, обладатели широкого голосового диапазона, травести, имеющие опыт работы у микрофона. Обязательно наличие демонстрационной записи. Рекламные ролики просьба не присылать.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется звукорежиссёр с опытом сведения аудиоспектаклей с подкладкой музыки и шумов. Работа под руководством режиссёра. Оплата за 1 CD (80 мин.) 3000 р. Работа периодическая. Шлите пожалуйста демо на адрес: [email protected]Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $60
Для создания обложки аудиокниги по пьесе К. Гольдони "Слуга двух господ" требуется иллюстратор работающий акварелью и с навыками вёрстки текста. Оплата 1600 р. Пробы присылайте пожалуйста на: [email protected]Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется звукорежиссёр с опытом работы для чистки аудиокниг. Редакция пауз между дублями, вздохи, дыхание, шумы и т. д. Оплата за 1 час звучания 200 р.Озвучивание9 заявокЗакрыт16 лет назад