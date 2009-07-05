armir

Виталий armir

 
58 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Режиссура аудиопьес

    $70

    Режиссура аудиопьес. Опыт студийной работы с актёрами. Умение писать экспликации для звукорежиссёра. Опыт монтажа и сведения. Наличие обширной актёрской базы.

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    $165

    Требуется наполнить сайт иллюстрациями, текстами, аудио и прочим по заданному "шаблону", добавление страниц. Платформа Windows. Оговаривается последующая модерация. Опыт. Креатив.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрирование серии аудиокниг к Л. Ф. Бауму

    $53

    Здравствуйте! Необходимо проиллюстрировать и сверстать серию из четырнадцати аудиокниг к Л. Ф. Бауму о похождениях Страшилы, Дороти, Железного Дровосека и т. д. и о Изумрудном городе. Оплата за одну обложку 1600 р. Иллюстрации по мере ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запись аудиопостановок

    $16

    Требуются профессиональные актёры для записи аудиопостановок: исполнители характерных ролей, обладатели широкого голосового диапазона, травести, имеющие опыт работы у микрофона. Обязательно наличие демонстрационной записи. Рекламные ролики просьба не присылать.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Монтаж и сведение аудиоспектаклей

    $100

    Требуется звукорежиссёр с опытом сведения аудиоспектаклей с подкладкой музыки и шумов. Работа под руководством режиссёра. Оплата за 1 CD (80 мин.) 3000 р. Работа периодическая. Шлите пожалуйста демо на адрес: [email protected]

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • CD Обложка (Акварель)

    $60

    Для создания обложки аудиокниги по пьесе К. Гольдони "Слуга двух господ" требуется иллюстратор работающий акварелью и с навыками вёрстки текста. Оплата 1600 р. Пробы присылайте пожалуйста на: [email protected]

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редактирование аудиокниг

    Требуется звукорежиссёр с опытом работы для чистки аудиокниг. Редакция пауз между дублями, вздохи, дыхание, шумы и т. д. Оплата за 1 час звучания 200 р.

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад