Редактирование аудиокниг

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок564 просмотра

Требуется звукорежиссёр с опытом работы для чистки аудиокниг. Редакция пауз между дублями, вздохи, дыхание, шумы и т. д. Оплата за 1 час звучания 200 р.

16 лет назад
armir
58 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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