Озвучка flash

Требуется извлечь из exe файла flash, озвучить(музыка+голос) его и прикрутить к сайту(при нажатии на картинку, в том же окне браузера всплывает флеш ролик, затемняя основную страницу)

Дело в том что предыдущий исполнитель все нарисовал и показал в exe, получив аванс исчез, не доделав озвучку и прикрутку.

Ролик где то на минуту.

Текст озвучки на ваше усмотрение, с использованием мата,

так же в ролике требуется убать icq номер.

При возможности оптимизировать размер ролика..

Ролик - http://www.komp-remont.ru/movie.exe (4,8 Мб)