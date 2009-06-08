Будет ролик для автошколы. Там будет выступать мужчина, типа как на ролике http://www.auto-as.kiev.ua/ вверху+разные другие вставки. Так вот нужно его голос заменить вашим, профессиональным и четким, ролик будет где то 24 числа. Гооврить ...
Озвучить текст голосом
Озвучить текст голосом (мужским)
Текста не больше страницы ворда
Формат MP3
Что надо озвучить - вышлю выбранному исполнителю.
Пишите плиз цены, за сколько это возьметесь!
Выбранный исполнитель
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