Ferrari-Man

Сергей Ferrari-Man

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Добрый день, Буду рад Вам помочь чем смогу :о)

Дорогие Друзья! Добро пожаловать на мой персональный авторский сайт http://estet-class.sehost.ru

Сайт об эстетическом образовании и самообразовании.

Этот проект задуман и создан, а также отрисован мной и адресуется всем желающим понять теорию и практику классического Дизайна и Эстетики, и является одним из примеров моих удачных работ.

В данный момент специализируюсь на флешь-анимации и веб-дизайне (а также на создании сайтов)

Надеюсь, буду полезен.

С уважением, Сергей

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Отзывы заказчиков

kovigor
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
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Сделано все отлично. Рекомендую!
С Андреем сотрудничали быстро, легко. При четком и грамотном ТЗ было приятно работать. Надежный работодатель.
Ответный отзыв
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