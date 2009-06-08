Добрый день, Буду рад Вам помочь чем смогу :о)
Дорогие Друзья! Добро пожаловать на мой персональный авторский сайт http://estet-class.sehost.ru
Сайт об эстетическом образовании и самообразовании.
Этот проект задуман и создан, а также отрисован мной и адресуется всем желающим понять теорию и практику классического Дизайна и Эстетики, и является одним из примеров моих удачных работ.
В данный момент специализируюсь на флешь-анимации и веб-дизайне (а также на создании сайтов)
Надеюсь, буду полезен.
С уважением, Сергей
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Сделано все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Андреем сотрудничали быстро, легко. При четком и грамотном ТЗ было приятно работать. Надежный работодатель.
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
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от $10
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $10
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Дизайн сайтов
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от $100
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Иллюстрации и Рисунки
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от $10
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $70
от 7 дней
нет рейтинга