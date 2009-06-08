Добрый день, Буду рад Вам помочь чем смогу :о)

Дорогие Друзья! Добро пожаловать на мой персональный авторский сайт http://estet-class.sehost.ru

Сайт об эстетическом образовании и самообразовании.

Этот проект задуман и создан, а также отрисован мной и адресуется всем желающим понять теорию и практику классического Дизайна и Эстетики, и является одним из примеров моих удачных работ.

В данный момент специализируюсь на флешь-анимации и веб-дизайне (а также на создании сайтов)

Надеюсь, буду полезен.

С уважением, Сергей