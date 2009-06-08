Требуется извлечь из exe файла flash, озвучить(музыка+голос) его и прикрутить к сайту(при нажатии на картинку, в том же окне браузера всплывает флеш ролик, затемняя основную страницу) Дело в том что предыдущий исполнитель все нарисовал ...
Озвучить текст голосом
Просьба заявки не подавать, объявление создано просто для другого исполнителя,
чтоб его можно было выбрать в виде исполнителя. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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