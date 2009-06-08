Озвучить текст голосом

Будет ролик для автошколы. Там будет выступать мужчина, типа как на ролике http://www.auto-as.kiev.ua/ вверху+разные другие вставки. Так вот нужно его голос заменить вашим, профессиональным и четким, ролик будет где то 24 числа. Гооврить ...