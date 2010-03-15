Сделать рисунок с номером телефона для сайта
Обрисовать баннер - задача для художника
Баннер к сайту областного общества охотников и рыболовов. Нужно чтобы картинка получилась цельная, красивая, тематическая. Есть нечто вроде наброска - коллаж из фото и картинок. Нужно сделать КАЧЕСТВЕННУЮ картинку в стиле баннера http://www.big-fish.ru/
Требования к кандидату: художник (не дизайнер!) с портфолио, где есть работы такого рода.
По картинке: пруд оставить как есть, остальное обрисовать, чтобы все получилось в одном стиле. Домик полностью другой - это должна быть симпатичная лесная избушка, небольшая, бревенчатая. Деревья можно сделать немного другими, посветлее например, расставить их чуть по-другому. Лося перерисовать, оставив все как есть (поза, размеры и т п), только сделать его нарисованным и таким, опять же, чтобы он не выпадал из картинки.
Огромная просьба: делать строго то, что написано в задании. Любую инициативу обсуждать с заказчиком.
Заказ срочный. От кандидатов жду: ссылку на портфолио, сроки, цена.
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