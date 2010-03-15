Обрисовать баннер - задача для художника

Баннер к сайту областного общества охотников и рыболовов. Нужно чтобы картинка получилась цельная, красивая, тематическая. Есть нечто вроде наброска - коллаж из фото и картинок. Нужно сделать КАЧЕСТВЕННУЮ картинку в стиле баннера http://www.big-fish.ru/

Требования к кандидату: художник (не дизайнер!) с портфолио, где есть работы такого рода.

По картинке: пруд оставить как есть, остальное обрисовать, чтобы все получилось в одном стиле. Домик полностью другой - это должна быть симпатичная лесная избушка, небольшая, бревенчатая. Деревья можно сделать немного другими, посветлее например, расставить их чуть по-другому. Лося перерисовать, оставив все как есть (поза, размеры и т п), только сделать его нарисованным и таким, опять же, чтобы он не выпадал из картинки.

Огромная просьба: делать строго то, что написано в задании. Любую инициативу обсуждать с заказчиком.

Заказ срочный. От кандидатов жду: ссылку на портфолио, сроки, цена.