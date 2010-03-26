Ищем дизайнера прикольных футболок Задача: - создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии. - ...
Перерисовать картинки в качестве
Собственно, нужны такие же картинки, но в хорошем качестве.
Все линии с цифрами не нужны.
Оплата в рублях.
Срок не горит, но разумный.
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