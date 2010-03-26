Перерисовать картинки в качестве

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Завершен8 заявок382 просмотра

Собственно, нужны такие же картинки, но в хорошем качестве.

Все линии с цифрами не нужны.

Оплата в рублях.

Срок не горит, но разумный.

15 лет назад
xmailx
Игорь 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

flamesangel
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
В очередной раз хороший отзыв о работе. очень оперативно и толково.
Отличный заказчик, с очень интересными проектами. Четкие задачи,своевременная оплата,требователен- видно что заинтересован в получении хорошего результата, своевременная оплата проектов,в общем все на высшем уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

flamesangel
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад