Картинки машин для игры

Требуется дизайнер для отрисовки растровых машинок в онлайн-игре. Размер 100х50 в PNG. Машинки должны максимально близко соответствовать стилю тех, что уже отрисованы ( http://img.klavogonki.ru/upload/stat2009/cars.gif ). Каждую машину игрок может самостоятельно раскрашивать, поэтому цвет кузова должен быть цветом прозрачности PNG (пример - http://klavogonki.ru/img/cars/14.png ). Список машин с фотографиями прилагается, нужно только отрисовать.

Пишите цену за 10 машин и примеры подобных работ. Приветствуется владение автомобильной тематикой и малоразмерные иллюстрации для игр в портфолио.

В качестве тестового задания надо будет отрисовать вот эту машину - http://www.netcarshow.com/citroen/2008-hypnos_concept/