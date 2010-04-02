Иллюстрация

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Завершен9 заявок464 просмотра

Рисунок производственного помещения в стиле векторной графики.

15 лет назад
lenitawell
Елена 
60 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$85
5 дней
Мне очень понравилось работать с Еленой. Я работала одновременно с тремя фрилансерами, но только с ней и взаимопонимание было полным и сроки были выдержаны. Я думаю, что это не последнее мое обращение к ней.
Работать с Еленой понравилось - очень проста и приятна в общении,всегда на связи.Предоплата и оплата производились сразу.Только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад