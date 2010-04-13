Пужно перерисовать баннера для сайта, пример баннера вложен.
Дизайн макетов прикольных футболок
Ищем дизайнера прикольных футболок
Задача:
- создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии.
- создание гиф-картинки макета, который будет находиться в нашем интернет-магазине Supermaika.ru
- все макеты и сопровождающие гиф картинки должны быть упорядочены и разложены по папкам
Нужно порядка 150 макетов
Макеты должны быть несложные, хорошо подходить под плоттерную резку (большинство макетов, но также можно и полноцветные макеты под печать). Главное все должно быть с юмором. Требуются именно прикольные макеты, которые будут заставлять улыбаться клиентов нашего магазина.
Оплата только через WMR. 100 рублей за средней сложности, и 50 рублей за совсем слабые макеты (например просто прикольная надпись)
Сроки 2 недели.
Подробности в приложении
Выбранный исполнитель
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