Дизайн макетов прикольных футболок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка769 просмотров

Ищем дизайнера прикольных футболок

Задача:

- создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии.

- создание гиф-картинки макета, который будет находиться в нашем интернет-магазине Supermaika.ru

- все макеты и сопровождающие гиф картинки должны быть упорядочены и разложены по папкам

Нужно порядка 150 макетов

Макеты должны быть несложные, хорошо подходить под плоттерную резку (большинство макетов, но также можно и полноцветные макеты под печать). Главное все должно быть с юмором. Требуются именно прикольные макеты, которые будут заставлять улыбаться клиентов нашего магазина.

Оплата только через WMR. 100 рублей за средней сложности, и 50 рублей за совсем слабые макеты (например просто прикольная надпись)

Сроки 2 недели.

Подробности в приложении

15 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня
Прекрасная исполнительница. Четкое работа, моментальные корректировки. Ко всему прочему приятная в общении девушка. Всем рекомендую
Всем рекомендую!!! Очень хороший заказчик! Чёткие требования, всё без проблем. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад