Дизайн макетов прикольных футболок

Ищем дизайнера прикольных футболок

Задача:

- создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии.

- создание гиф-картинки макета, который будет находиться в нашем интернет-магазине Supermaika.ru

- все макеты и сопровождающие гиф картинки должны быть упорядочены и разложены по папкам

Нужно порядка 150 макетов

Макеты должны быть несложные, хорошо подходить под плоттерную резку (большинство макетов, но также можно и полноцветные макеты под печать). Главное все должно быть с юмором. Требуются именно прикольные макеты, которые будут заставлять улыбаться клиентов нашего магазина.

Оплата только через WMR. 100 рублей за средней сложности, и 50 рублей за совсем слабые макеты (например просто прикольная надпись)

Сроки 2 недели.

Подробности в приложении