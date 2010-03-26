Ищем дизайнера прикольных футболок Задача: - создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии. - ...
Нарисовать 2 картинки в векторе.
Одна некая абстракция для заголовка статьи. нужно сделать что-то подобное, как в прикрепленном файле. Слово - Parkour. Только на белом фоне.
Вторая - нужно слово DEXEL написать в стиле граффити. Все в векторах.
оплата в рублях.
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