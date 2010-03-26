Нарисовать 2 картинки в векторе.

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Завершен15 заявок476 просмотров

Одна некая абстракция для заголовка статьи. нужно сделать что-то подобное, как в прикрепленном файле. Слово - Parkour. Только на белом фоне.

Вторая - нужно слово DEXEL написать в стиле граффити. Все в векторах.

оплата в рублях.

15 лет назад
xmailx
Игорь 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

flamesangel
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный художник! Работы можно увидеть в журнале DEXEL #4 2010 год. Оперативно, но самое главное, что не нужно долго объяснять и разжевывать.
Доволен очередным сотрудничеством с Игорем,все на 10+!

Заявки фрилансеров

flamesangel
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад