Нарисовать 2 картинки в векторе.

Одна некая абстракция для заголовка статьи. нужно сделать что-то подобное, как в прикрепленном файле. Слово - Parkour. Только на белом фоне.

Вторая - нужно слово DEXEL написать в стиле граффити. Все в векторах.

оплата в рублях.