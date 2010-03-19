Ищем дизайнера прикольных футболок Задача: - создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии. - ...
Нарисовать картинки для "урока паркура"
Нужны иллюстрации к статье про паркур.
Будет три упражнения.
1 - прыжок на стену
2- перепрыгивание через препятствие
3 - приземление (приземление на ноги и сразу же кувырок через плечо после которого снова встаем на ноги и бежим дальше.)
нужно отрисовать их в динамике. Приблизительно попробовали изобразить на картинке в файле.
Картинки, конечно, не нужны с очень детальной прорисовкой лиц и прочих мелочей (можно даже одеть персонажей в капюшон), но они должны быть понятными и скорее иллюстрациями, нежели схемами.
Видео для понимания очень много в сети. вот пример, которые нашли мы:
http://www.youtube.com/watch?v=I_fFaPJSuGI&feature=related
самый первый трюк
второй
http://parkour.org.ru/article/training/2/
Сроки, опять же, не горят. Но и не терпят.)))
оплата в рублях.
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