Корректировка рисунка

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки158 просмотров

На прилагаемом рисунке вместо существующей надписи сделать надпись "рольставни Москва"

бюджет 1 уе

15 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо за быстрое и качественное выполнение проекта. +10
Очень положительный заказчик! Всем советую.

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад