Рисунки/Анимация в стиле мультф. Алеша Попович

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок483 просмотра

Требуется художник, аниматор, который может работать в стиле, похожем на стиль мультфильмов "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Илья Муромец", "Добрыня Никитич".

Задача - визуальное оформление проекта, разработка элементов дизайна, более конкретное описание - выбранному кандидату.

Просьба указывать примеры работ в подобном стиле, примерную стоимость работ.

15 лет назад
filin_andr
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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