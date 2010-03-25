Уточнение деталей карт метро Москвы и Петербурга

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Завершен2 заявки169 просмотров

Требуется уточнение деталей карт метро Москвы и Петербурга (снимки карт, исходники в Corel Draw предоставляются), после чего необходимо нарезать и снять координаты со станций.

Основное требование – внимательность и аккуратность.

Подробности при общении.

15 лет назад
AlexanderOnSW
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$23
2 дня
Трудолюбив, упорен в доведении дела до конца, вне зависимости от сложности. Сильно помог в важном проекте - за что большое спасибо.
Было приятно работать с Александром. В процессе выполнения задания появлялись требования не заявленные в проекте. Оплата поднималась соответственно. Работал без предоплаты. Оплата пришла своевременно.

Заявки фрилансеров

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад