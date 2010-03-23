Ищем дизайнера прикольных футболок Задача: - создание векторных рисунков в Corel Draw 13 версии. - ...
Создать рамки для фотошопа
Добрый день!
Задача состоит в том, чтобы создать/нарисовать рамки, которые находятся в приложении и создать шаблон для применения их в фотошоп.
Будут необходимы детали - пишите.
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