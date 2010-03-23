Создать рамки для фотошопа

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок368 просмотров

Добрый день!

Задача состоит в том, чтобы создать/нарисовать рамки, которые находятся в приложении и создать шаблон для применения их в фотошоп.

Будут необходимы детали - пишите.

15 лет назад
AndriyV
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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