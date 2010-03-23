Нужно нарисовать табличку "Wi-Fi" в франц. стиле.

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок211 просмотров

Несложная задачка – нарисовать информационную табличку, про работающий Wi-Fi.

Оформив во Французском стиле. (Эйфелева башня, арка, флаг и т.д…)

Обязательные элементы в дизайне:

1. Логотип Клиники;

2. Логотип Wi-Fi;

3. Слова: «ZONE» и «FREE»

Нужно 2 размера: 18х23 (вертикальный) и 18х14 (горизонтальный)

Оплата Яндекс-деньги – 500 рублей.

15 лет назад
199476151
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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