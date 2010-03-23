Требуется нарисовать 25 персонажей размером 120х180 (формат png - прозрачный фон). Примерный стиль можно увидеть в приложении. Пишите ваши сроки и цену, показывайте соответствующие примеры либо оставляйте точные ссылки на них. Если ...
Изменить шапку сайта
Нужно изменить шапку сайта, под "весенюю" тему.
Сайт стоит на Joomla, шапка состоит из нескольких изображений 1 большая и 4 маленьких поверх большой.
Заявки фрилансеров
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