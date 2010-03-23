Изменить шапку сайта

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Закрыт4 заявки290 просмотров

Нужно изменить шапку сайта, под "весенюю" тему.

Сайт стоит на Joomla, шапка состоит из нескольких изображений 1 большая и 4 маленьких поверх большой.

Joomla
15 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров