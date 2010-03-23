Нарисовать серию персонажей для аватар

Требуется нарисовать 25 персонажей размером 120х180 (формат png - прозрачный фон). Примерный стиль можно увидеть в приложении.

Пишите ваши сроки и цену, показывайте соответствующие примеры либо оставляйте точные ссылки на них.

Если выбранный исполнитель успешно выполнит данное задание, продолжим с ним сотрудничество носящее долгосрочный характер.

Заявки скрыты от других пользователей, поэтому просьба оставлять предложения только тут не используя в качестве связи приватные сообщения, icq, mail, и т.п. Приветствуется наличие аудиосвязи (skype), хотя самое главное ваше мастерство.

С уважением.