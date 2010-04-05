Создать иллюстрацию

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$85
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Завершен17 заявок538 просмотров

Читайте внимательно ТЗ, там всё понято.

15 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

G-trash
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$85
1 день
Кирилл профессионально справился с заданием. Чётко и грамотно! Сделал всё в кратчайший срок и так как надо! С Кириллом приятно работать!
Сотрудничеством доволен. Надеюсь, не последний раз )

Заявки фрилансеров

G-trash
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад