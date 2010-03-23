Непроходимо отрисовать иллюстрацию в хорошем качестве и внести некоторые дорисовки. Сделать по слоям в хорошем разрешении. Только фотошоп
Нарисовать иллюстрацию услуги
Требуется нарисовать картинку 370*300.
Смысл - наглядно показать суть услуги ММС-постинг - http://mms.vkontakte.ru
Иллюстрация может быть рисованной, или фотоколлажем или чем-то средним - на Ваше усмотрение - главное - стильно, понятно, красиво. Цветовая гамма надеюсь понятна!
Содержание:
Необходима графическая работа, условно состоящая из двух тематических частей. 1. Первая часть иллюстрирует сноубордиста (на заднем плане), делающего трюк (белый снег, голубое недо, яркая модная одежда и сноуборд).
На переднем плане рука с мобильным телефоном и частью рукава куртки фотографируящая этот трюк. На экране телефона масштабированная картинка фона, посередине которой информационное окно с надписью "Отправить MMS на 5112?".
2. Вторая часть изображения иллюстрирует безумно красивую, смеющуюся девушку, смотрящую в ноутбук. на экране масштабированное изображение фона (сноубордист)
Образ сноубордиста - желателен, но может быть заменен на другой подобный, узнаваемый и яркий.
Хорошо если получится сделать вариант с лекго заменяемым сюжетом...
Исходник в фотошопе забираю)
Приложенный файл - это даже не пример...но чтоб понимать рсположение фигур)))
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