Нарисовать иллюстрацию услуги

# 1 — $ 50

Требуется нарисовать картинку 370*300.

Смысл - наглядно показать суть услуги ММС-постинг - http://mms.vkontakte.ru

Иллюстрация может быть рисованной, или фотоколлажем или чем-то средним - на Ваше усмотрение - главное - стильно, понятно, красиво. Цветовая гамма надеюсь понятна!

Содержание:

Необходима графическая работа, условно состоящая из двух тематических частей. 1. Первая часть иллюстрирует сноубордиста (на заднем плане), делающего трюк (белый снег, голубое недо, яркая модная одежда и сноуборд).

На переднем плане рука с мобильным телефоном и частью рукава куртки фотографируящая этот трюк. На экране телефона масштабированная картинка фона, посередине которой информационное окно с надписью "Отправить MMS на 5112?".

2. Вторая часть изображения иллюстрирует безумно красивую, смеющуюся девушку, смотрящую в ноутбук. на экране масштабированное изображение фона (сноубордист)

Образ сноубордиста - желателен, но может быть заменен на другой подобный, узнаваемый и яркий.

Хорошо если получится сделать вариант с лекго заменяемым сюжетом...

Исходник в фотошопе забираю)

Приложенный файл - это даже не пример...но чтоб понимать рсположение фигур)))