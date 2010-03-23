Нарисовать картинку или сделать

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок239 просмотров

На изображении должно быть, 1) кружка пива 2) Вобла

В золотом цвете.

кружка пива пенная такая Вобла красивая. И нужно чтоб в золотом контуре.

2 варианта с золотым контуром и без.

15 лет назад
Lovecore
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров