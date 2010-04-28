На изображении должно быть, 1) кружка пива 2) Вобла В золотом цвете. кружка пива пенная такая Вобла красивая. И нужно чтоб в золотом контуре. 2 варианта ...
Перерисовка иллюстрации
Непроходимо отрисовать иллюстрацию в хорошем качестве и внести некоторые дорисовки. Сделать по слоям в хорошем разрешении. Только фотошоп
Выбранный исполнитель
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