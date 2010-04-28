Перерисовка иллюстрации

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен31 заявка502 просмотра

Непроходимо отрисовать иллюстрацию в хорошем качестве и внести некоторые дорисовки. Сделать по слоям в хорошем разрешении. Только фотошоп

15 лет назад
Krasavin
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Справилась, отлично. Довела до ума в соответствии со всеми требованиями. Талантливая девушка и хороший исполнитель. Буду обращаться

Заявки фрилансеров

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад