Отрисовка картинки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок413 просмотров

Надо отрисовать картинку для последующего ее использования для печати и приписать название (шрифт и само название есть)

15 лет назад
cat4cat
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Открытый к обсуждению и диалогу исполнитель! Быстро и качественно!
Спасибо за интересный проект! С оплатой проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад