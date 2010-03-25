Сделать точную комию изобюражения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок481 просмотр

Доброго времени. Имеется картинка (прикрепил) ее нужно перерисовать в Illustrator и увеличить в 2 раза. Предоставить полные исходные файлы со всем элементами от рисовки.

15 лет назад
KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
$25
2 дня
Конструктивно и по делу, своевременная оплата, супер заказчик.

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад