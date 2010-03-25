Требуется переработка pdf файла

Имеется файл в формате pdf в котором нужны исправления (source файла нет). Это инструкции по инсталяции товара которую покупатели хотят видеть онлайн. Файл будет сидеть на сайте для свободного download.

Задача: файл подредактировать, привести в человеческий и читаемый вид. Убрать котактную информацию производителя (телефон, сайт, кроме логотипа) и вместо этого вставить нашу. Указанный мной файл всего 4 страницы, но 3 мегабайта, хорошо если его можно урезать в размере до реального который можно ставить на интернет пользователям.

Файл который нужно делать:

http://www.filterwater.com/asp/docs/crystalquest/cq-undersink-installation.pdf

Пример КАК его можно сделать:

http://www.filterwater.com/docs/kxmatrikx/kx-matrikx-5-manual.pdf

Если справитесь с задачей, у меня есть десяток или даже больше файлов с такими же исправлениями.

Не нужно писать "стучи в асю". Оплата - безопасная сделка, webmoney, paypal. Я полагаю что работа достаточно простая и ставлю бид