Иллюстрация для кнопки.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки339 просмотров

Добрый вечер.

Необходимо нарисовать иллюстрацию (растровый формат), которая будет использована в дизайне сайта. Иллюстрация ссылкой ведет на страницу предложений партнерам, картинка классическая — два, три человека, в костюмах, за столом или жмут руки и т.п.

Качество как в приложении. Размер картинки 300х300 пикс. можно больше, но обязательно соотношение сторон 1:1. Формат — *.jpg

Бюджет ограничен, т.к. делюсь своим „хлебом”. Срок на исполнение — не больше суток. Оплата Яндекс деньгами (300 руб.)

15 лет назад
Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

luboffke
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Лена ответственный и инициативный исполнитель. Это очень выручило и приятно. На связи была в оговоренное время. СпасиБо.
Приятный и честный заказчик. Доступно объясняет поставленные задачи, четко видит конечную цель. Очень приятно работать с человеком, который знает то что он хочет и как это должно выглядеть. Оплата также в полном размере и вовремя.) Приятно с вами работать. :-)

Заявки фрилансеров

luboffke
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад