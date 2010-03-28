Иллюстрация для кнопки.

Добрый вечер.

Необходимо нарисовать иллюстрацию (растровый формат), которая будет использована в дизайне сайта. Иллюстрация ссылкой ведет на страницу предложений партнерам, картинка классическая — два, три человека, в костюмах, за столом или жмут руки и т.п.

Качество как в приложении. Размер картинки 300х300 пикс. можно больше, но обязательно соотношение сторон 1:1. Формат — *.jpg

Бюджет ограничен, т.к. делюсь своим „хлебом”. Срок на исполнение — не больше суток. Оплата Яндекс деньгами (300 руб.)