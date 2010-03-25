Требуется нарисовать схемы предоставления услуг

Нужно нарисовать 7 схем для различных услуг по переводу, которые показывают процесс взаимодействия заказчика и исполнителя. Пример схемы: http://www.1translate.com/i/schemes/conference-call-econom.gif - отображает конферец-связь.

Задача схемы - максимально достоверно отобразить весь технологический процесс при этом не усложняя. Просьба указать сколько денег вы хотите за каждую такую схему. Будет совершенно не лишним, если покажете пример чего-то подобного, что вы уже делали ранее.

Оплата по факту или СБС