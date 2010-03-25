Необходимо нарисовать точную копию обложки каталога
Требуется нарисовать схемы предоставления услуг
Нужно нарисовать 7 схем для различных услуг по переводу, которые показывают процесс взаимодействия заказчика и исполнителя. Пример схемы: http://www.1translate.com/i/schemes/conference-call-econom.gif - отображает конферец-связь.
Задача схемы - максимально достоверно отобразить весь технологический процесс при этом не усложняя. Просьба указать сколько денег вы хотите за каждую такую схему. Будет совершенно не лишним, если покажете пример чего-то подобного, что вы уже делали ранее.
Оплата по факту или СБС
Заявки фрилансеров
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