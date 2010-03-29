Нарисовать персонажа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок362 просмотра

Требуется нарисовать мульт персонажа - лайм (это такой лимончик) с ручками, ножками, большими глазами. Весь такой веселый. Персонаж будет размещен на сайте. Возможно в дальнейшем будет в нескольких вариантах в зависимости от категории меню. Неплохой пример http://www.abocms.ru/company/about-company

15 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Александр очень быстро и качественно выполнил задание. Профессиональный подход к делу. Приятный в общении человек. Рекомендуем! ООО "Студия Лайм".
Приятно было работать. Конкретное задание, вежливое обращение, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад