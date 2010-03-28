Нужно сделать несколько рисунков зданий

Добрый вечер. Необходимо нарисовать иллюстрацию (растровый формат), которая будет использована в дизайне сайта. Иллюстрация ссылкой ведет на страницу предложений партнерам, картинка классическая — два, три человека, в костюмах, за столом или жмут руки и ...