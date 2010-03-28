Нужно сделать несколько рисунков зданий

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Закрыт9 заявок357 просмотров

Нужно сделать несколько рисунков на подобии того, что находится в приложении. Интересует только центральная область скриншота, то есть рисунок локации

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15 лет назад
InAeternum
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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