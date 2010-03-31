Отрисовка макета

Хороший подход к клиенту, разумная инициатива, приемлемая цена, - результат: несколько вариантов отрисовки с цветокоррекцией в оговоренные сроки, без предоплаты! Сотрудничеством с Русланом остался очень доволен!!!, обращусь еще не один раз... Мои рекомендации...