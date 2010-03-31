Отрисовка макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок414 просмотров

Требуется перевести макет в кривые. Отрисовать,а не тупо трассировать и переслать!!!

15 лет назад
olegkings
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Хороший подход к клиенту, разумная инициатива, приемлемая цена, - результат: несколько вариантов отрисовки с цветокоррекцией в оговоренные сроки, без предоплаты! Сотрудничеством с Русланом остался очень доволен!!!, обращусь еще не один раз... Мои рекомендации...
Очень понравилось работать с Олегом. Отличный заказчик, с интересными и четко сформулированными заданиями. Особенно хочется отметить пунктуальность и вежливость в общении. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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