Необходимо нарисовать точную копию обложки каталога
Отрисовка макета
Требуется перевести макет в кривые. Отрисовать,а не тупо трассировать и переслать!!!
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