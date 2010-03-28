Фон для twitter

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Закрыт6 заявок375 просмотров

Оформление группы на twitter, создание фона. Авто тематика.

Повторное размещение. Предыдущий исполнитель не справился.

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранные исполнители

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$25
1 день
anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад
$15
1 день
Дата принятия заказа: 30.03.2010 в 21:35 Сроки: 1 день. Сегодня 9 апреля, и была показана очень простая работа.

Заявки фрилансеров

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад

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