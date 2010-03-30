Отредактировать картинку

Нужно отрисовать только церковь на 1000руб банкноте. в кривых или растр не важно , чёрно-белый 1в1. на скане определенны границы. скан свой используйте. спасибо
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Исправить картинку
http://rghost.ru/1275823/private/413c58b13d6df59c74b8c7a86b1e25f9
Слева исправить, какой-то ляп там.
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