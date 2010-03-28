Оформление группы на twitter, создание фона. Авто тематика. Повторное размещение. Предыдущий исполнитель не справился.
Перевод проекта из *pdf в Power Point
Необходимо перевести проект из формата *pdf в Power Point. Создать 2 паттерна из этого проекта (по макетам)+изменить шрифт.
Важные качества: оперативность, пунктуальность, внимательность.
Сроки сжатые! Оплату гарантирую!
Задание тестовое, при успешном выполнении предлагаю дальнейшее сотрудничество по мелкорозничной работе!
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