Перевод проекта из *pdf в Power Point

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки323 просмотра

Необходимо перевести проект из формата *pdf в Power Point. Создать 2 паттерна из этого проекта (по макетам)+изменить шрифт.

Важные качества: оперативность, пунктуальность, внимательность.

Сроки сжатые! Оплату гарантирую!

Задание тестовое, при успешном выполнении предлагаю дальнейшее сотрудничество по мелкорозничной работе!

15 лет назад
anna_work86
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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