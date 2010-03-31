Отрисовать простой растр в векторы

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Завершен4 заявки185 просмотров

Есть не сложная картинка дороги в растре, ее нужно превратить в вектор без фона и дорисовать левый нижний угол.

Если есть уже готовый вектор чего-то подобного, рассмотрю покупку.

15 лет назад
unglued
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Пришел, увидел, победил.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад