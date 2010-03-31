Оформление группы на twitter, создание фона. Авто тематика. Повторное размещение. Предыдущий исполнитель не справился.
Отрисовать простой растр в векторы
Есть не сложная картинка дороги в растре, ее нужно превратить в вектор без фона и дорисовать левый нижний угол.
Если есть уже готовый вектор чего-то подобного, рассмотрю покупку.
Выбранный исполнитель
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