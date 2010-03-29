Оформление группы на twitter, создание фона. Авто тематика. Повторное размещение. Предыдущий исполнитель не справился.
Создание графических материалов для игры
Компания по разработке игр ищет художника (дизайнера) для создания графического материала для онлайн игры
Графика игры - изометрическая проекция, 2D
Требования:
Работа с 2D графикой - создание графических материалов
Работа с 3D пакетами - создание 3D моделей и рендеринг спрайтов из них
Понимание языка разметки XAML
Умение экспортировать в XAML материалы созданные в векторных редакторах
Наличие портфолио
Заявки фрилансеров
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