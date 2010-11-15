Однотипная обработка диванов

Обработка фотографийЗавершен20 заявок385 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется обработать 170 фотографий диванов(пуфы, кресла, столы)

А именно:

1. Фон на всех фотографиях должен быть одинаковым, фон должен быть взят с сайта http://dganutti.ru/ (Плавный переход с красного на черное)

2. Добавить золотую, багетную рамку на фото (состаренное золото).

Высылать пример обработки одного дивана( http://rapidshare.com/files/423460564/IMG_0623.jpg ) на почту [email protected]

Размер рамки на стандартном мониторе должен быть размером 18*12 см(примерно).

Все диваны должны быть целиком, не срезать углы, ножки, механизмы.

Также для 60 фотографий, добавить только рамочку. Тоесть всего 230 фотографий(примерно).

Также в письме указывайте цену за все фотографии, а так-же сроки.

13 лет назад
tag-egor
Егор 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Radik
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Сделал работу качественно, все остались довольны результатом. При внесении изменений - максимально оперативен. Рекомендую этого молодого человека! :)
Надежный заказчик. Рекомендую.
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