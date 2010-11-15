Однотипная обработка диванов

Необходимо перенести изображения с одинаковых основ (футболок) на другие похожие основы + сохранять вырезанные изображения в png. Изображений несколько десятков тысяч. Делать перенос нужно с помощью автоматизации в фотошопе. Все картинки имеют вид "цифровой_код.jpg" на выходе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется обработать 170 фотографий диванов(пуфы, кресла, столы)
А именно:
1. Фон на всех фотографиях должен быть одинаковым, фон должен быть взят с сайта http://dganutti.ru/ (Плавный переход с красного на черное)
2. Добавить золотую, багетную рамку на фото (состаренное золото).
Высылать пример обработки одного дивана( http://rapidshare.com/files/423460564/IMG_0623.jpg ) на почту [email protected]
Размер рамки на стандартном мониторе должен быть размером 18*12 см(примерно).
Все диваны должны быть целиком, не срезать углы, ножки, механизмы.
Также для 60 фотографий, добавить только рамочку. Тоесть всего 230 фотографий(примерно).
Также в письме указывайте цену за все фотографии, а так-же сроки.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
По типу: www[dot]raivola[dot]spb[dot]ru/tour/index008.html ------------- Надо сделать панормау для 20 объектов, т.е. я так понимаю сфотографировать с 6-ти или более сторон. Программинг, насколько я понимаю, не особо сложная вещь, есть много софта, может быть можно использовать бесплатный для склейки ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна шапка для квартального календаря. Есть: разные фото людей, которые должны там присутствовать (15 чел), 1 общая фотка. С вас: идея, фон, обработка фотки (фоток) - чтобы разместить всех на одном листе формата А4 + ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно обработать фото для интернет магазина 600х445 пикс до 100 Кб каждая. желательно цена и срокОбработка фотографий42 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать фотки для категорий делается в течении 1-2 мин одна пиктограмка, в фотошопе. Общее количество около 50-100 шт. (для начала) сохранить в jpg в хорошем качестве, для сайта Пример пиктограмок: http://www.acover.ru/category/kljuchi/ как пример сделайте пиктограмку для ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте всем! есть картинка надо сменит фон и поставит логотип это все или проста убрать фон с картинка.Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Добрый день. Есть 26 фотографий (кальяны, шланги,другое). Нужно убрать фон и наложить watermark (прилагается). Спасибо.Завершен13 лет назад
Доброго времени суток всем. Нужно сделать коллаж -- симбиоз прошлого и будущего. Должны быть использованы элементы старой архитектуры, роботизированные статуи, часовые механизмы, возможно, роботизированные муравьи. Цвет: чёрно-белый с эффектом металла или окисления металла. Никаких ярких цветов. Образец в приложении или ...Завершен13 лет назад
Работы мало, те кто знает photoshop - очень быстро справятся, даже незнаю сколько предлагать за такую работу..., наверное по окончаниюОбработка фотографий5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужно обработать фотографию (выровнять цвета, ретушовка, сделать приятный фон) . В принципе всё. Это нужно сделать срочно. Жду ваших заявок.Завершен13 лет назад