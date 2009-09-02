Квартальный календарь

Нужна шапка для квартального календаря. Есть: разные фото людей, которые должны там присутствовать (15 чел), 1 общая фотка. С вас: идея, фон, обработка фотки (фоток) - чтобы разместить всех на одном листе формата А4 + выступ 2 мм за края. Примеры квартальных календарей можно найти в нете, если что - при выдаче задания конкретному исполнителю пришлю. Оплата по Яндекс.Деньги, либо лично (Н.Новгород). Ваши варианты. Сроки - до завтрашнего утра.