Квартальный календарь

Обработка фотографийЗакрыт11 заявок292 просмотра
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Нужна шапка для квартального календаря. Есть: разные фото людей, которые должны там присутствовать (15 чел), 1 общая фотка. С вас: идея, фон, обработка фотки (фоток) - чтобы разместить всех на одном листе формата А4 + выступ 2 мм за края. Примеры квартальных календарей можно найти в нете, если что - при выдаче задания конкретному исполнителю пришлю. Оплата по Яндекс.Деньги, либо лично (Н.Новгород). Ваши варианты. Сроки - до завтрашнего утра.

13 лет назад
dnox
Юрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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