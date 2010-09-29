Обрисовать фото по контуру

Убрать фон из 9 фотографий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Взять фото http://ourtula.ru/wp-content/uploads/2009/09/02-kreml.jpg
и обрисовать контур примерно так, как на наброске во вложенном файле только более детализировано
и отдать мне в векторе cdr или psd, + wmf
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