Обрисовать фото по контуру

$50
Обработка фотографийЗавершен25 заявок542 просмотра
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Взять фото http://ourtula.ru/wp-content/uploads/2009/09/02-kreml.jpg

и обрисовать контур примерно так, как на наброске во вложенном файле только более детализировано

и отдать мне в векторе cdr или psd, + wmf

13 лет назад
irAlex
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Madlub
Любовь 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
1 отзыв
13 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно, что и требовалось. Рекомендую Любовь, как ответственного исполнителя.
Надёжный заказчик. Оплата своевременная. Чёткое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.