Обработка 8 фотографий

Обработать фотографии товара для размещения в интернет-магазине. Исходники есть. Образцы исходников и результата прилагаются (1,14Мб). Изображение должно получиться 500x500, товар во весь размер на черном фоне. Укажите пожалуйста цену за 1 изображение и подходящую платежную систему ...