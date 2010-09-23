Обработка 8 фотографий

Обработка фотографийЗавершен16 заявок296 просмотров
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Вырезать кресла с фотографий и сделать их на белом фоне.

Скачать 8 фотографий можно здесь http://dump.ru/file/4801099

13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
redFline
Фадей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Процесс сотрудничества прошел успешно, т.е. задание выполнено полностью без замечаний. Качество работы отличное. Рекомендую.
отличный клиент. приятен в работе